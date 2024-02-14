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    • İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak
    İstanbul, Hava Durumu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul için Meteoroloji alarm verdi. Son tahminlere göre kentte yarın (perşembe) sabahtan itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağmurun tam 30 saat aralıksız devam etmesi bekleniyor. Hava ise hissedilir şekilde soğuyacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü (yarın) sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

    ARALIKSIZ 30 SAAT SÜRECEK

    Sağanak yağışın aralıksız 30 saat boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düşecek.

    Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak

    15 Şubat Perşembe

    İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak

    16 Şubat Cuma

    İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak

    17 Şubat Cumartesi

    İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak

    18 Şubat Pazar

    İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak

    19 Şubat Pazartesi

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulHava Durumu
    Haberler > Gündem > İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak
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