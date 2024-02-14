İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Şubat 2024 21:12 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 21:23 - Güncelleme:

İstanbul, Hava Durumu, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul için Meteoroloji alarm verdi. Son tahminlere göre kentte yarın (perşembe) sabahtan itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağmurun tam 30 saat aralıksız devam etmesi bekleniyor. Hava ise hissedilir şekilde soğuyacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...