İstanbul için alarm üstüne alarm! Yarın sabah başlıyor, 30 saat aralıksız yağacak
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul için Meteoroloji alarm verdi. Son tahminlere göre kentte yarın (perşembe) sabahtan itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağmurun tam 30 saat aralıksız devam etmesi bekleniyor. Hava ise hissedilir şekilde soğuyacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü (yarın) sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.
ARALIKSIZ 30 SAAT SÜRECEK
Sağanak yağışın aralıksız 30 saat boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düşecek.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
15 Şubat Perşembe
16 Şubat Cuma
17 Şubat Cumartesi
18 Şubat Pazar
19 Şubat Pazartesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi