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İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı! Saat verildi, fırtına geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı! Saat verildi, fırtına geliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'nin batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. İstanbul ve Ankara Valilikleri vatandaşları tedbirli olunması hususunda uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerini etkisi altına alacak fırtına dolayısıyla 23 kente sarı kodlu alarm yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı geldi.

FIRTINA GELİYOR RÜZGAR 80 KM HIZLA ESECEK

Meteoroloji hava raporuna göre yarın rüzgar, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden esecek ve saatteki hızının 80 kilometreye çıkaracak. Bu nedenle meteoroloji 23 il için sarı kodlu alarm yayımladı.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN PEŞ PEŞE UYARI

MGM'nin hava durumu raporunun ardından İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği, peş peşe uyarıda bulundu. 

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MGM'DEN 23 KENTE SARI KODLU UYARI

Öte yandan MGM'nin yayımladığı hava durumu raporunda; yarın Ege ve Marmara bölgesini etkisi altına alacak fırtına dolayısıyla 23 kente sarı kodlu alarm verildi. İşte MGM'nin sarı kodla uyardığı iller...

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İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı! Saat verildi, fırtına geliyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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