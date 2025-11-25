Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara üzerinden ülkedeki kritik pozisyonlarda çalışan personele ilişkin biyografik veri derlemesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden, ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personel, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon, bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.

4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bugün gerçekleşen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı, 1 şüphelinin ise yurtdışında olduğundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

