Şanlıurfa'da makatına hava basıldıktan sonra iç organları zarar gören Muhammed Kendirci hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili "Şaka yapmıştım" diyen Habib Aksoy tutuklanırken, talihsiz gencin delil sayılabilecek pantolonunu yok eden bir hemşire ve 2 temizlikçi açığa alındı.

14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde iddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip Aksoy, aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı.

ZANLI HABİB AKSOY TUTUKLANDI

İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kendirci'nin cenazesi, Güllü Gül Camii'ndeki cenaze namazının ardından defnedildi. Aksoy ise önce serbest bırakıldı, ardından itirazlar üzerine yeniden tutuklandı.

PANTOLONUN YOK EDİLMESİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Kendirci ailesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin staj öğrencisi olarak gönderildiği atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak atölye çalışanı ya da çalışanları tarafından kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür. Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar ve de bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

1 HEMŞİRE VE 2 TEMİZLİKÇİ AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Gazeteci Pınar Saraçoğlu, Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli olay günü Muhammed'in delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındığını duyurdu.

