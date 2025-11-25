Prof. Dr. Canan Karatay'ın 46 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Ailesi cenaze programının detaylarını paylaştı. Karatay, yarın öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Sağlıkla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren ve yeme içme konusundaki söylemleriyle gündemden düşmeyen ünlü profesör Canan Karatay, eşinin ölüm haberi ile sarsıldı.

46 YILLIK EŞİNİ KAYBETTİ

Canan Karatay'ın 1979 yılında evlendiği Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ali Başak Karatay'ın vefatına ilişkin Karatay ailesinden yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947 yılında İstanbul’da doğdu. ABD’nin New York kentinde bulunan özel araştırma üniversitesi Syracuse University’den mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

SEVDA KİLİÇ

