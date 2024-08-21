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İstanbul'da bir kişiyi öldüresiye döven kızlı-erkekli 8 kişi gözaltına alındı

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Gündem Haberleri

İstanbul'da bir grup genç, köşeye sıkıştırdıkları 16 yaşındaki M.A.Z.'yi dakikalarca darbetti. Kızlı-erkekli kalabalık grubun vahşice bir kişiyi dövdüğü anların görüntüsü gündeme oturdu. Harekete geçen emniyet ekiplerinin yakaladığı 8 çocuk adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir grup kız ve erkek genç, aralarına aldıkları başka bir genç erkeği darbetti. Yere düşürülen gencin kafasına tekme ve yumruklarla dakikalarca vurdukları anların görüntüleri sosyal medyayı salladı.

"VURMAKTAN ELLERİM ŞİŞTİ" DİYEREK KENDİNE ÜZÜLDÜ

Bir kişiye şiddet uygulayan vahşi kalabalığın görüntüleri, o anları izleyenlerin kanını dondurdu. Yüzünü kapatmasına rağmen kızlı-erkekli grup yerdeki çocuğu darbetmeye devam etti.

Yerdeki gence vahşeti uygulayan genç kızlardan birinin "Vurmaktan ellerim şişti" sözleri tüyleri diken diken etti. Arkadaşı ise 'geçer' cevabını verdi.

İstanbul'da bir kişiyi öldüresiye döven kızlı-erkekli 8 kişi gözaltına alındı - 1. Resim

ZULMETTİKLERİ KİŞİYLE BİR DE DALGA GEÇTİLER

Şiddet uyguladıkları genci kapalı alana götüren kızlı-erkekli grup, dakikalar boyunca acımasızca kafasına vurdu.

Dayak yemekten hali kalmayan çocuk yere düşünce gençlerden biri "Ama düşüyor bu" diyerek dalga geçti. Sonra yerden kalkamayan çocuğu dövmeye devam ettiler.

8 ÇOCUK YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Büyükçekmece'de 8 çocuğun bir başka çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerdeki 8 çocuk, polis tarafından tespit edilip yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z.'yi yere yatırıp tekme, tokat ve yumruklarla dakikalarca darbetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına alındı. Çocuklar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bir kişiyi öldüresiye döven kızlı-erkekli 8 kişi gözaltına alındı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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