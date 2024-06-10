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İstanbul'da DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon! Döviz büroları aracılığı ile kirli para trafiği

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da DEAŞ&#039;ın mali yapılanmasına operasyon! Döviz büroları aracılığı ile kirli para trafiği

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da DEAŞ’ın para trafiğini yöneten döviz büroları ve dış ticaret firmalarına baskın yapıldı. Milyonlarca dolarlık döviz, altın, gümüş ve değerli maden ele geçirildi. Çok sayıda firmanın mal varlığı donduruldu. Gözaltına alınan 11 kişinin Türk vatandaşlığına geçen Suriyeliler olduğu tespit edildi.

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’ın mali yapısına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kirli para trafiğini yöneten bazı döviz şirketleri ve dış ticaret firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul polisi, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu’daki post-el-Kaide yapısını sürdüren DEAŞ’a mali destek sağlayan ve bunu ‘Hawala’ yöntemiyle örgüte transfer  eden bazı döviz büroları, ithalat/ihracat şirketleri ve uluslararası nakliyat firmalarının sahiplerine yönelik operasyon yaptı. Bahçelievler’de yedi, Bakırköy’de dört, Başakşehir’de üç, Çatalca’da iki, Fatih’te 5, Zeytinburnu’nda beş ve Şişli’de bir olmak üzere toplam 27 ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, Türk vatandaşlığı elde eden Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdel R.A, kardeşi ve ortağı Muhammad A.A, Haşim A.H, Talib A, Mostapha S, Abdulaziz A.A, döviz bürosu sahibi, Ararat M, dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammed N.A, Muhammed A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı iki kişi ile beraber 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon! Döviz büroları aracılığı ile kirli para trafiği - 1. Resim

Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve doküman, dört tabanca ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, yüklü miktarda altın, gümüş ile döviz ele geçirildi. Aynı zamanda bahse konu şirketler incelemeye alındı. Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda vergi usul kanununa istinaden üç şirkete 760 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca soruşturma doğrultusunda çok sayıda firmanın faaliyetleri ve bütün mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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