Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da göçmen kaçakçılığına karşı güvenlik toplantısı yapıldı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına karşı güvenlik toplantısı yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da göçmen kaçakçılığına karşı güvenlik toplantısı yapıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele" gündem maddesiyle Güvenlik Toplantısı düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valilerimiz, Göç İdaresi Başkanımız, İstanbul İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla 'Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele' gündem maddesiyle Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran, İsrail'e saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3’ü ağır 12 yaralı - GündemÜniversite öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole devrildiDNA testinin sonucu çıktı! 1 yıldır aranan Korhan Berzeg'in akıbeti belli oldu - Gündem1 yıldır aranan Korhan Berzeg'in akıbeti belli olduBeykozluları tedirgin eden koku: Kimse bir şey söylemedi, herkes şikayetçi - GündemBeykozluları tedirgin eden kokuABD istihbaratı: Navalny'nin ölüm emrini Putin vermedi - GündemABD istihbaratı: Navalny'nin ölüm emrini Putin vermediKastamonu kan arayışında! Çareyi Kızılay'da değil sosyal medyada buldular - GündemBir kent kan arayışında!Depremde 51 kişiye mezar olmuştu! Furkan Apartmanı davasında 3 kişiye tahliye - GündemFurkan Apartmanı davasında 3 kişiye tahliye
Sonraki Haber Yükleniyor...