İstanbul'da hareketli saatler! DEAŞ operasyonunda çok sayıda gözaltı
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu düzenlendi. Çalışma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen adreslere sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin gözaltı işlemleri başladı.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı