İstanbul’da o bölgeyi işaret etti ve uyardı: Şener Üşümezsoy tüm deprem senaryolarını çöpe attı, 7 ve üstü deprem olmayacak!

11 Aralık 2023 17:20 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:35

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Deprem tahminleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde yaşanan Gemlik depremi sonrası kritik açıklamalarda bulundu. ‘Büyük İstanbul depremi ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak? Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?’ sorularına cevap veren Üşümezsoy, İstanbul için o bölgeleri işaret etti. Şener Üşümezsoy tüm deprem senaryolarını çöpe attı. Üstüne basa basa uyardı. 7 ve üstü deprem olmayacak!

Gemlik Körfezi’nde meydana gelen depremler sonrası uyarılarda bulunan Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yeni depremlerin nerede olabileceğine dair kritik açıklamalarda bulundu.

TÜM DEPREM SENARYOLARINI ÇÖPE ATTI

7 ve üstü tahmin edilen İstanbul depremi için uyarılarda bulunan Üşümezsoy, “7 ve üstü deprem olmayacak. Çünkü Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü. Yegane risk Kumburgaz çukurunda, orada da 6-6 buçuk arası deprem bekleniyor.” çağrısında bulundu.

Harita paylaşarak İstanbul ve Marmara bölgesinde deprem beklediği bölgeleri gösteren Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Marmara Denizi’nde risk taşıyan fay hattı olarak Orta Marmara dediğimiz fayın, Yeşilköy ile Silivri arasındaki orta sırt üzerinde olduğu varsayılmaktadır. Bu fay üzerinden bu bölgede Kumburgaz çukurundaki fay risk taşıyan faydır ama orta sırt diye adlandırdığımız Avcılar, Büyükçekmece ile Florya arasındaki sırtı kesen sarı ile gösterilen kesim aktif bir fay değildir. Bu Marmara denizindeki adalar fayını devam ettiren düşey ölü bir faydır.

Gemlik Körfezi’nde yaşanan depremi anlamak ve Marmara denizindeki deprem potansiyelini görmek için yukarıdaki haritaya bakmak yeterli.

“BU FAY HATTINDA RİSK KONUSU DEĞİL”

1894 ve 1999 depremi Çınarcık çukuru ve İzmit Körfezi’nde olmuştu. 1912’de ise Tekirdağ çukurunun güneyinde olan deprem bunlar mavi ile gösterilmiştir. Marmara’da risk taşıyan fay olarak Kuzey Marmara’da yalnızca Kumburgaz çukuru fayı var. Silivri Kumburgaz arasındaki kalan fayda risk söz konusudur. Bu boyut 6,5’u geçen depremler yaratmaz.

Bunun dışında 1999 depreminde 17 Ağustos’ta kırılan fay güneye doğru uzandı. Bu hat esas olarak Esenköy’den güneye giderek Gemlik körfezdeki fayı kırdı ve kıracağını vurgulamıştık. Bu fay, düşey bir fay olarak Gemlik Körfezi’nin açılmasını sağlayan çökme fayıdır. Bir başka kolu ise İznik Gölü’nün açılmasını sağlamaktadır. Ama 17 Ağustos’ta kırılan Kuzey Anadolu fayı gibi hareket eden ve büyük deprem yapan yapılar değildir. 35-40 kilometrelik düşey fay yer değiştirdi. Bu boyut 6,5’u geçen depremler yaratmaz

MARMARA DEPREMİ HANGİ FAY HATTINDA OLACAK?

Marmara’nın güneyinden geçen Kuzey Anadolu fayının orta kolu İznik ve Gemlik’ten Bandırma’ya kadar uzanan bir kol gibi çizilen yanıltılı bir kol yoktur. Güney Marmara kenarında İznik Gölü ve Gemlik çukur alanları düşey fayda oluşmuş yapılardır. Bu yüzden burada ikinci büyük bir deprem bekleme veya diğer Marmara depremini İznik kolundan bekleme söz konusu değildir.

BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Buradaki faylarla birlikte bölgede total bir stres oluşmuştur Ama düşey bir fay olarak kırılan fayın batı kesiminde kalan Gemlik körfezdeki çökme fayı burada çalışmaktadır. Risk taşıyan fay da budur. Orhan Veli'nin Bursa'dan İstanbul'a gelirken yazdığı şiir köşeyi dönünce denizi göreceksiniz şaşırma dediği yer Gemlik Körfezi’nin güneyindeki yükselti alanıdır."