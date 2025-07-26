İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon! Değerleri 16,2 milyon dolar... Hepsine el konuldu

İstanbul'da elebaşılığını Ü.E.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 26 şüpheli yakalandı. 21'i tutuklandı, 5'i hakkında ise adlı kontrol kararı verildi.

Organize suç örgütlerine göz açtırmayan emniyet ekipleri, yeni bir operasyon düzenledi. İstanbul'da elebaşılığını Ü.E.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonların detayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Yerlikaya, elebaşının da içerisinde bulunduğu 26 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan 16,2 milyon dolarlık mal varlığına el kondu.

16,2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE...

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu detaylar yer aldı:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda şüphelilere ait; yaklaşık 16,2 milyon dolar değerinde olan 2 adet otel, taşınır mal ve nakit dövize el konuldu.

Şüphelilerin;

Çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri,

İstanbul’da işlenen bir cinayet olayına karıştıkları ve

İş insanlarına ait iş yerine el koydukları tespit edildi.

24 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kasten Öldürme,

Silahla Tehdit,

Silahla Kasten Yaralama,

Nitelikli Yağma ve

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi."