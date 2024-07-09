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İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul, Pkk, Dgh, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik yürütülen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik yürütülen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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