İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik yürütülen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik yürütülen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Detaylar birazdan...
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı