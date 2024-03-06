İstanbul'da skandal görüntü! 'Kız almaya böyle gideriz' diyerek rastgele ateş açanlar gözaltında

İstanbul'da, 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek seyir halindeki araç içinden havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!" dedi.

İstanbul Ümraniye'de, bir düğün öncesi 'kız almaya böyle gideriz' diyerek seyir halindeki araç içerisinden havaya rastgele ateş açıldığının yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Skandal görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşım ile şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!" dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"GEREĞİ YAPILDI-6

Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır.

Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!"