Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da skandal görüntü! 'Kız almaya böyle gideriz' diyerek rastgele ateş açanlar gözaltında

İstanbul'da skandal görüntü! 'Kız almaya böyle gideriz' diyerek rastgele ateş açanlar gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da, 'kız almaya biz böyle gideriz' diyerek seyir halindeki araç içinden havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!" dedi.

İstanbul Ümraniye'de, bir düğün öncesi 'kız almaya böyle gideriz' diyerek seyir halindeki araç içerisinden havaya rastgele ateş açıldığının yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Skandal görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşım ile şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!" dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"GEREĞİ YAPILDI-6

Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır.

Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!"

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ mitinginde konuşuyor - Gündem"Alanda 65 bin kişi var"Lise müdürü okulu ringe çevirdi: Hem öğrencileri hem de veliyi darp etti - GündemLise müdürü okulu ringe çevirdiDolandırıcıların oyununu polis bozdu! Abdurrahim Albayrak'ı da alet etmişler - Gündem Abdurrahim Albayrak'ı da alet etmişlerBakan Özhaseki'den muhalefete deprem tepkisi: Selfie çekip defolup gittiler - Gündem"Selfie çekip defolup gittiler"Trafik kazasında ölen Oğuz Murat Acı’nın avukatı konuştu: Eylem Tok'un açıklamasını vicdansızca buluyoruz - GündemTrafik kazasında ölen Oğuz Murat Acı’nın avukatı konuştu: Eylem Tok'un açıklamasını vicdansızca buluyoruzHusumetlisini arabayla ezerek öldüren sanık: Eşim olmasa o beni öldürecekti - GündemHusumetlisini arabayla ezerek katlettiKitap sitesi, Eylem Tok'un eserlerini satıştan kaldırdı - GündemOğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'a bir darbe daha
Sonraki Haber Yükleniyor...