Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Yıkım başladı, tam 6 gün trafiğe kapalı

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Yıkım başladı, tam 6 gün trafiğe kapalı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da yola çıkacaklar dikkat! Yıkım başladı, tam 6 gün trafiğe kapalı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul ulaşımının önemli noktalarından olan Avcılar gişelerinde çalışma başladı. Serbest Geçiş Sistemi için başlatılan gişe adalarının yıkımı 6 gün sürecek ve bu süre boyunca yol trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Avcılar gişelerinden otoyola giriş çıkışlar, Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle kapatıldı. Otoyoldaki alana getirilen iş makineleri yardımıyla gişeleri kaldırılma çalışması başladı.

24 saat esaslı yürütülecek çalışmalar 6 gün sürecek.

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Yıkım başladı, tam 6 gün trafiğe kapalı - 1. Resim

ALTERNATİF YOLLAR KULLANILACAK

Sürücülerin alternatif olarak Hadımköy, Ispartakule ve Esenyurt gişelerini kullanmaları istendi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) tarafından yapılan açıklamada, "Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Gişelerde, "Kanopiler ile Binaların Yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin Altyapı İmalatlarının Yapılması İşi’’ kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Avcılar Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak olup, sürücüler alternatif yolları kullanabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 23:00’da başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sınıf arkadaşını bıçaklayan liseli kız öğrenci ile ilgili yeni gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yangın riski arttı! Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı - GündemKahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandıYaz havasına kısa bir mola! Sıcaklık düşecek, sağanak yolda... Orhan Şen tarih ve saat verdi - GündemSıcaklık düşüyor, sağanak yoldaMSB, son rakamları paylaştı! 50 milyon m2 alan mayından temizlendi - Gündem50 milyon m2 alan mayından temizlendiCHP, Gülizar Biçer Karaca’yı ‘biçti’! AYM’nin kararını korsan şekilde okutmuştu - GündemCHP, Gülizar Biçer Karaca’yı ‘biçti’!Minguzzi soruşturmasında aileye tehdit davasında çarpıcı sonuç! Adalet Bakanlığı açıkladı - Gündem"Minguzzi soruşturmasında toplam 13 kişi tutuklu"ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı! "Şara hükümeti nefes alacak" - GündemABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...