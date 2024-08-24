İstinat duvarı bir anda çöktü! 48 dairede tahliye başladı

Ordu'da sağanak yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle çöktü. Yaşanan olay sonrası 48 daireli bina tamamen tahliye edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün gece başlayan aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 48 daireli bina boşaltıldı.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe genelinde etkili olan sağanak yağış, 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmındaki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çökme sonrasında toprak yığını, sitenin bir bloğundaki 6 daireye zarar verdi. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

48 DAİRELİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan çökme sırasında dairelerde kimsenin bulunmadığının belirlenmesi sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda 48 daireli binanın tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verilerek tahliye gerçekleştirildi.