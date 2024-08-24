Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstinat duvarı bir anda çöktü! 48 dairede tahliye başladı

İstinat duvarı bir anda çöktü! 48 dairede tahliye başladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İstinat duvarı bir anda çöktü! 48 dairede tahliye başladı

Gündem Haberleri

Ordu'da sağanak yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle çöktü. Yaşanan olay sonrası 48 daireli bina tamamen tahliye edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün gece başlayan aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 48 daireli bina boşaltıldı.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe genelinde etkili olan sağanak yağış, 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmındaki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çökme sonrasında toprak yığını, sitenin bir bloğundaki 6 daireye zarar verdi. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarı bir anda çöktü! 48 dairede tahliye başladı - 1. Resim

48 DAİRELİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan çökme sırasında dairelerde kimsenin bulunmadığının belirlenmesi sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda 48 daireli binanın tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verilerek tahliye gerçekleştirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak bekleniyor - GündemMeteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil 11 ilde sağaÜç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - GündemÜç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktıMHP'de istifa! 3 dönem vekillik yapan isim partiden ayrıldı - Gündem3 dönem vekillik yapan isim partiden ayrıldıİstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! İlçe ve saatler bir bir açıklandı - Gündemİstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak!İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 3 ölü, 3 yaralı - Gündemİki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarıGümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı - GündemGümüşhane’de korkunç kaza: 35 metreden dere yatağına yuvarlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...