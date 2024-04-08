İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlık koltuğunu bırakma kararının ardından sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti.

Seçimlerin ardından istifa furyasının yaşandığı İyi Parti'de sular durulmuyor.

Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlık koltuğunu bırakma kararını açıklamasının ardından İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiği duyurdu.

"HEYECANIMIZ KALMADI"

Özlale'nin açıklaması şu şekilde: "Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

GENEL BAŞKANLIĞA TALİP OLDULAR

Öte yandan İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Mehmet Tolga Akalın, Günay Kodaz, Koray Aydın da kurultayda genel başkanlık için yarışacak isimler arasında.