İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kız öğrenci yurduna giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan şahsın yakalanması sonrası Valilik harekete geçti. İzmir Valiliği, yurt müdürünün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde iddiaya göre girdiği kız öğrenci yurdunda uygunsuz hareketlerde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam Balatçık Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, binanın içine giren şüpheli şahıs içeride hayasızca hareketlerde bulundu. Durumu fark eden öğrencilerin bildirmesi üzerine olay yerine yurt güvenlik görevlileri geldi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, şüpheli U.K.'yi (27) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YURT MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Öğrenci yurdunda dün yaşanan olaya meydana gelen olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve yurt müdürünün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Bakırçay Kız Öğrenci Yurdu'nda dün, bir kişinin yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Olay yerine giden polis ekibinin şüpheli U.K'yi gözaltına aldığı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirilen açıklamada, konuyla ilgili olarak ivedilikle idari tahkikat başlatıldığı ve yurt müdürü N.D.D'nin görevden alındığı kaydedildi.





