İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD’nin Hark Adası’na asker gönderme planına sert tepki gösterdi. Arif, “Trump yalnızca asker gönderme kararı alabilir; geri dönüşleriyle ilgili karar ona ait değildir. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları hakkında açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, paylaşımında, "Trump yalnızca (Hark adasına) asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası