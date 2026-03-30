İstanbul'da bir kuryenin skandal görüntüleri pes dedirtti. Tatlı siparişi veren müşteri, siparişi getiren kuryenin binaya giriş yapmadan tatlıyı yaladığını görüntülü diafondan izledi. O anları kaydeden müşteri siparişi teslim aldıktan sonra, kuryeye "Gel yaladığın şeyi al" diyerek tepki gösterdi.

Bir kurye, teslim etmek üzere getirdiği tatlıyı kapı önünde yaladı. Durumu fark eden müşteri, görüntülü diafon üzerinden yaşananları anbean izleyerek kayıt altına aldı.

Görüntülerde kuryenin, paketi teslim etmeden önce tatlıyı yaladığı görüldü.

MÜŞTERİDEN "GEL YALADIĞIN ŞEYİ AL" TEPKİSİ

Mide bulandıran anları telefon kamerası ile kaydeden müşteri, siparişi getiren kuryeye sert tepki gösterdi.

Görüntülerde müşterinin kuryeye "Gel yaladığın şeyi al. Buraya koyuyorum gel al" dediği görüldü.

