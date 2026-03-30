Siparişi önce yaladı, sonra teslim etti! Müşteri kurye skandalını görüntülü diafondan izledi
İstanbul'da bir kuryenin skandal görüntüleri pes dedirtti. Tatlı siparişi veren müşteri, siparişi getiren kuryenin binaya giriş yapmadan tatlıyı yaladığını görüntülü diafondan izledi. O anları kaydeden müşteri siparişi teslim aldıktan sonra, kuryeye "Gel yaladığın şeyi al" diyerek tepki gösterdi.
Gündem 52 dk önce
İstanbul'da bir tatlı siparişi kurye tarafından mide bulandıran bir şekilde yaladıktan sonra teslim edildi.
- Kurye, tatlıyı kapı önünde yaladı.
- Müşteri, yaşananları görüntülü diafondan izleyerek kaydetti.
- Müşteri, kuryeye sert tepki göstererek siparişi geri almasını istedi.
İstanbul'da tatlı siparişi veren müşteri kurye tarafından mide bulandıran bir manzara ile karşı karşıya bırakıldı.
TATLIYI ÖNCE YALADI SONRA TESLİM ETTİ
Bir kurye, teslim etmek üzere getirdiği tatlıyı kapı önünde yaladı. Durumu fark eden müşteri, görüntülü diafon üzerinden yaşananları anbean izleyerek kayıt altına aldı.
Görüntülerde kuryenin, paketi teslim etmeden önce tatlıyı yaladığı görüldü.
MÜŞTERİDEN "GEL YALADIĞIN ŞEYİ AL" TEPKİSİ
Mide bulandıran anları telefon kamerası ile kaydeden müşteri, siparişi getiren kuryeye sert tepki gösterdi.
Görüntülerde müşterinin kuryeye "Gel yaladığın şeyi al. Buraya koyuyorum gel al" dediği görüldü.
