Mide bulandıran görüntü! Taksi bagajında kilolarca et taşıyan işletmeye 50 bin lira ceza
Samsun’da taksi bagajında açık halde taşınan 152 kilogram ete el konuldu. Mide bulandıran işletmeye "Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle 50 bin TL idari para cezası kesildi.
- Atakum'da 28 plakalı bir taksinin bagajında hijyen şartlarından uzak şekilde et taşındığı ortaya çıktı.
- Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki topladı.
- Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
- Taksinin bagajında uygunsuz şartlarda taşınan toplam 152 kilogram ete el konuldu.
- İşletmeye hijyen kurallarına aykırı taşıma nedeniyle ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi.
- Yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada hile yapanları net şekilde açıkladığı taklit gıda listelerine yeni firmalar eklenmeye devam ederken, bakanlık denetimi dışında karşılaşılan bazı manzaralar da ‘Pes’ dedirtiyor.
HİJYEN ŞARTI SIFIR
Mide bulandıran manzaranın son adresi Samsun'un Atakum ilçesi oldu. Atakum’da 28 plakalı bir taksinin bagajındaki korumasız, hijyen şartlarından uzak şekilde et taşıdığı ortaya çıktı.
TEPKİ TOPLADI
Çevredeki vatandaşlar tarafından o anlar cep telefonları ile kayıt altına alındı. Bagajda taşınan etlere ait görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından, görüntü kısa sürede tepki topladı.
152 KİLOGRAM ETE EL KONULDU
Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ardından inceleme başlattı. Belirlenen adrese giden ekipler, bir taksinin bagajında uygunsuz şartlarda taşınan toplam 152 kilogram ete el koydu.
50 BİN TL PARA CEZASI
"Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesilirken, yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği de belirtildi.