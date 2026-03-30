Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

ÇATIŞMALAR BİR AN ÖNCE DURMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.

