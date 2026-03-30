Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Gündem 50 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi yaparak bölgelerindeki çatışma süreci ve son gelişmeler hakkında konuştu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'ye konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Erdoğan, Türkiye'nin bu tür saldırıların karşısında olduğunu belirtti.
- Bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini vurguladı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.
ÇATIŞMALAR BİR AN ÖNCE DURMALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.
YORUMLAR