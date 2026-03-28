Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bölgesel gerilim uyarısı: "Yeni bir maceraya tahammül yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Konsey Başkan Beçiroviç ile görüşmesinde Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne koşulsuz destek verdi. Bölgenin yeni maceralara tahammülünün kalmadığını belirten Erdoğan, Boşnakların menfaatlerini hedef alan oldubittilere geçit verilmeyeceğini vurguladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
- Erdoğan, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek'in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.
- Bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını ve ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını vurguladı.
- Türkiye'nin, özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğü dile getirildi.
- Bosna Hersek, son dönemde ayrılıkçı söylemler ve anayasal krizler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye dair yapılan açıklama şu şekilde:
BOSNA-HERSEK'E TAM DESTEK
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Liderler Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Bosna Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek’in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek’in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye’nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü dile getirdi."
BOSNA HERSEK'TE NELER OLUYOR?
Bosna Hersek, son dönemde ayrılıkçı söylemler ve anayasal krizler nedeniyle tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor.
Sırp Cumhuriyeti (RS) lideri Milorad Dodik’in, merkezi kurumları zayıflatarak bağımsızlık yolunda adımlar atması ve bölücü söylemlerini sürdürmesi, Dayton Barış Antlaşması ile sağlanan huzuru tehdit ediyor. Özellikle Sırp liderin uluslararası alanda aradığı destek ve Müslüman Boşnaklara yönelik dışlayıcı ifadeleri, bölgede yeni bir çatışma riskini tetikliyor.
AB ve NATO'nun askerî varlığını artırdığı bölgede, Türkiye "istikrarın garantörü" rolünü üstleniyor.