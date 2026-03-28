Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı uzatıldı
SPK, Borsa İstanbul’da açığa satış yasağı ve kredili işlemlerde öz kaynak oranı tedbirlerinin 10 Nisan seans sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbirlerin 10 Nisan seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.
- Açığa satış işlemlerinin yasaklanması 10 Nisan seans sonuna kadar uzatıldı.
- Kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler de aynı tarihe kadar devam edecek.
- SPK, konuya ilişkin detayları içeren bir duyuru yayımladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 10 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.
SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.
Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.
