Pamuk ticareti ile başladığı faaliyetlerini tarımsal emtia ticareti ile sürdüren DCT Trading, Edirne’nin İpsala ilçesinde Bluefarm markasıyla 206 dönüm arazi üzerinde yaban mersini üretim yatırımını hayata geçirirken, Bluefarm’ın büyüme sürecini hızlandırmak maksadıyla Maxis Girişim Sermayesi ile 1,5 milyon avroluk stratejik bir yatırım anlaşması da imzaladı.

Önder Çelik / İSTANBUL - 2025 finansal sonuçlarıyla birlikte bu yatırıma ilişkin yol haritasını da paylaşan şirketin brüt kârı 370,4 milyon TL’ye ulaştı.

Dünya genelinde 10 milyar dolarlık bir yaban mersini ekonomisi olduğunu ifade eden DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, Türkiye’nin bu alandaki gelirinin çok az olduğunu, üretimin ise 6 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

Ahmet “100 bin ağaçlık kapasiteye sahip olacak yatırımımız dâhilindeki soğuk hava deposu projemiz de bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamına alındı. 2031 itibarıyla yalnızca kendi üretimimizle 1.000 ton seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Yunanistan’daki yaban mersini üretiminde elde ettiğimiz liderliği Türkiye’ye taşıyarak, burada en büyük üretici ve tüccar olmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında sözleşmeli tarım modeliyle üretim ekosistemimizi genişleterek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ölçeklenebilir bir yapı kuracağız” dedi.

