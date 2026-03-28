YouTube’un en popüler isimlerinden Enes Batur, uzun süren sessizliğini bozduğu "Hayattayım" videosuyla sosyal medyayı salladı. Kısa sürede 10 milyon izlenmeye ulaşan ve 800 bin yeni abone kazanan ünlü fenomenin, sadece 24 saat içinde 6 milyon TL kazandığı öne sürülmüştü. Bir davette kameralara yansıyan Batur, dudak uçuklatan bu kazanç iddialarına açıklık getirdi.

"Hayattayım" başlığıyla paylaştığı video kısa sürede 10 milyon izlenme sınırına dayanıp 800 bin takipçi yeni abone getirirken, bu devasa ilginin ardından bomba bir iddia ortaya atıldı.Ünlü ismin sadece 24 saat içinde 6 milyon TL kazandığı öne sürüldü.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu rakamlar üzerine Batur sessizliğini bozarak, "Ortalıkta büyük bir yalan dönüyor" dedi:

"Herkes kafasından bir kazanç çıkarmış. Doğru değildi geneli. Neye göre hesapladılar bilmiyorum. Keşke doğru olsaydı, daha iyi olurdu.

Tahmin ettikleri gibi bir rakam kazansam işime daha çok yatırım yapabilirim. Kötü kazandım da demiyorum. Önemli olan beni mutlu etmesi. Bir yerden sonra da işi çıkarabilecek kadar yatırım yapabilmem"

"Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim" diyen Batur, ne kadar kazandığını da paylaşmıştı:

