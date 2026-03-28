Kubilay Kaan Kundakçı'nın tek kurşunla hayattan koparıldığı cinayete ilişkin sessizliğini bozan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, ev hapsinden yaptığı özel açıklamalarda kızının sistematik şantaj ve tehditlere maruz kaldığını savundu. Anne Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan para aldığı iddialarına da cevap verdi.

İstanbul'da 19 Mart gecesi 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın tek kurşunla hayatını kaybettiği ve Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin ardından soruşturmanın kilit isimlerinden Zuhal Kalaycıoğlu ev hapsinde ilk kez konuştu.

Elektronik kelepçeli olan Aleyna Kalaycıoğlunun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kızının bir tuzağa çekildiğini savunurken olay günü yaşananlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cinayet günü kızının kendisini arayarak Canbay ve ekibinin kapıda beklediğini söylediğini belirten anne o anları SHOW Haber'de şu sözlerle anlattı:

"O gün kızım beni aradı. Canbayların kapıda arabayla beklediğini söyledi ve ben ona hemen her şeyi bırakıp eve gelmesini istedim. O ara Yalçınayla görüşüyordum. Gene bir anne güdüsüyle telefonu ben aldım. Aleyna'nın elinden herkes haddini bilsin yani oradan uzaklaşın orada durmayın amacıyla söyledim."

"İLİŞKİLERİNE KARŞIYDIM"

Kızının geçmişte maruz kaldığı baskı ve tehditlere de değinen Zuhal Kalaycıoğlu eski ilişkisindeki şiddet ve şantaj iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bir insan neden birinin kapısında 5 saat bekler? Bunun sorgulanmasını istiyorum. Canbay'ın ifadeye çağrılmasını istiyorum. Buradaki amaç neydi? Kızıma bir şey mi yapacaktı? Kızımı kaçıracak mıydı? Kızıma vuracak mıydı?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ev hapsindeki annesi ilk kez konuştu! Hakkındaki iddialara cevap verdi

"KENDİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU"

Kızım beni odaya kapanıp yorganı kafasına çekip Canbay duymasın diye beni yorganın altından arıyordu. Ben bu ilişkiye başından beri karşıydım. Çocuğum sporcu. Spor yasak. Mini etekle sahneye çıkmasına izin veriyorsun ama spora gitmesine izin vermiyorsun. Kendisini öldürmekle şantajda bulundu Aleyna'ya. 'Sen bensiz bir hiçsin. Seni bu piyasadan silerim. Şarkılarını kaldırtırım.'

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NDAN PARA ALDI MI?

Olay yerindeki araç trafiği ve iddia edilen para transferi hakkında da konuşan anne Kalaycıoğlu tüm suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Alaattin Aleyna'yı alıp eve götürecekti. Bertin buradan önce çıkıyor arabasıyla stüdyoya gidiyor. Aleyna'ya mesaj atıyor. Canbaylar burada yok diye. Aleyna'ya gelen mesajdan sonra bir araç Aleyna köpeğini alacak. Diğer araçta bulunan kişiler de Aleyna'nın stüdyonun önünde kalan arabasını alacak.

İki aracın gitmesinin sebebi bu.

Para almadım. Kesinlikle çirkin ve asılsız ithamlardır. Hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu bile değildir.

Kızım Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ortaya atılan iddialar da tamamen çarpıtılmış ve gerçek dışıdır. Herkesten ricam kesinleşmemiş bilgilerle genç bir kadın hayatını karartacak yorumlarda bulunulmaması."

