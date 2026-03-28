Türkiye'yi sarsan Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sular durulmuyor. Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak isterken canından olan Kundakçı’nın ardından, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın yankıları sürerken, ünlü sanatçı Seda Sayan’dan gündem olan açıklamalar geldi.

"ZAMANINDA NEREDEYDİN?" Seda Sayan, Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun, kızının şiddet gördüğüne dair iddialarını hedef aldı.

Anne Kalaycıoğlu’nun "Vahap kızıma kafa attı" sözlerini hatırlatan Sayan, bu duruma tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Zuhal Kalaycıoğlu, 'Rapçiden kızım çok çekiyordu, hatta kafa attı' diyor. Kızına kafa atan adamı hemen polise şikayet edecektin. Gidip o raporu zamanında alsaydın, şimdi seni çocuğunu koruyan haklı bir anne olarak konuşuyor olurduk"

ANNE ZUHAL KALAYCIOĞLU’NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılan Zuhal Kalaycıoğlu ise ifadesinde dikkat çeken detaylar paylaştı. Yaklaşık 20 yıldır eşinden ayrı olduğunu ve kızı Cansu ile yaşadığını belirten anne, Vahap Canbay ile olan sancılı süreci anlattı. Canbay’ın evine sürekli kalabalık gruplar getirmesinden rahatsız olduğunu belirten Kalaycıoğlu, kızının bu ilişkide defalarca tehdit edildiğini ve telefonunun kırıldığını öne sürdü.

"KORKTUĞUMUZ İÇİN ŞİKAYET EDEMEDİK" Zuhal Kalaycıoğlu, kızının 3 kez ayrılmaya çalıştığını ancak her seferinde engellendiğini iddia ederek şunları söyledi: "Vahap, kızımı minibüsle alıkoyup tehdit etmeye başladı. Köpekleri vermemekle korkuttu. Yalnız olduğumuz ve kimsemiz olmadığı için bugüne kadar adli mercilere gidemedik."

