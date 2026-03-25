Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda "azmettirici" iddiasıyla tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylar önce katıldığı bir programda sarf ettiği, "Takıntılı eski sevgilimi yeni sevgilime söylerim, o zaten gidip görüşeceğini söyler" şeklindeki ifadeleri yeniden gündem oldu.

İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, arabuluculuk yapmak isteyen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, tetiği çektiği iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve azmettirici olduğu öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürerken, Kalaycıoğlu’nun yaklaşık 9 ay önce konuk olduğu bir YouTube kanalındaki açıklamaları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Programda kendisine yöneltilen "Eski sevgilim mesaj atıyor, mevcut erkek arkadaşıma söylemeli miyim?" sorusuna verdiği cevap çok konuşuldu.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündem oldu: Bütün kartlarımı açık oynarım

"BÜTÜN KARTLARI AÇIK OYNARIM"

Kalaycıoğlu, programda yaptığı açıklamada dürüstlükten yana olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben net söylerdim. Geçende de öyle bir olay yaşadım mesela. Gizli numaradan birisi aradı, direkt çağırdım. Çünkü diğer türlü telefonumda gördüğünde 'Niye söylemedin?' olacak. Bütün kartları açık oynarım. Direkt ararım, 'Eski erkek arkadaşım takıntılı bir adam, bunu sana söylemem lazım, birlikte bir çözüm bulalım' derim."

Alaattin Kadayıfçıoğlu

Moderatörün, "Bu durumda sevgiline 'Git adam ne yaparsan yap' mı dersin, yoksa problemi onun çözmesini mi istersin?" sorusuna ise Kalaycıoğlu, "O zaten şey der, 'Ben görüşeceğim' der." şeklinde cevap vermişti.

Genç şarkıcının bu sözleri, Ümraniye’deki olayda yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun eski sevgilisi Vahap Canbay’ın bulunduğu araca ateş açmasıyla sonuçlanan süreçte "azmettirici" suçlamasını akıllara getirdi.

İfadesinde olay yerine sadece bir köpek için gittiklerini ve saldırının aniden geliştiğini iddia eden Kalaycıoğlu, eski sevgilisini görür görmez araçtan inen Kadayıfçıoğlu’nun silahına sarıldığını anlatmıştı.

