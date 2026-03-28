Kahramanmaraş’ta bir atış poligonuna levye ile girerek silah ve mühimmat çalan 16 yaşındaki H.E.’nin yargılandığı davada karar çıktı. 300 mermi ve iki tabancayla kaçtıktan sonra Özel Harekat polislerinin dron destekli operasyonuyla yakalanan çocuk, ailesiyle sorun yaşadığını, babasının yanına gitmek istediğini söyleyip "kendimi korumak için yaptım" dese de 5 yıl 10 ay hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş’taki bu "film gibi" kaçış hikayesi hapisle sonlandı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşanan olayda, 16 yaşındaki H.E. arka kapıyı levye ile kırarak bir atış poligonuna girdi.

Cam bölmede bulunan 2 tabanca ile yaklaşık 300 mermiyi alan H.E., olay yerinden uzaklaştı.

3 GÜN SONRA YAKALANDI

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla dron destekli ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı aramalar sonucunda H.E., çaldığı silah ve mühimmatla birlikte 3 gün sonra yakalandı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM"

Şüpheli, savcılık ifadesinde ailesiyle sorun yaşadığını, babasının yanına gitmek istediğini ve kendisini korumak amacıyla silah aldığını öne sürdü.

Poligonun kapısının kolay açıldığını ve içeride silah bulunduğunu bildiğini söyleyen H.E., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZASI BELLİ OLDU

H.E. hakkında açılan dava, Kahramanmaraş Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar duruşmasında pişman olduğunu belirten sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme, "hırsızlık" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına, ’iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 30 bin TL adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

