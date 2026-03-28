Avrupa’da Nestle’ye ait 12 tonluk KitKat çikolatası taşıyan TIR çalındı. İçinde yaklaşık 415 bin çikolata barının bulunduğu araç, İtalya’dan Polonya’ya giderken kayboldu. Şirket, Paskalya öncesinde raflarda çikolata sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

AFP’ye yapılan açıklamada, Nestle’nin yeni KitKat çikolata serisini taşıyan bir TIR'ın Avrupa’da kaybolduğu belirtildi. TIR'da yaklaşık 415 bin adet çikolata bulunduğu ve toplamda ağırlığının 12 ton olduğu açıklandı.

Şirket yetkilisi, ünlü sloganlarına atıfta bulunarak, “KitKat ile mola vermeyi her zaman teşvik ettik. Ancak anlaşılan hırsızlar mesajı biraz fazla ciddiye almış ve 12 tondan fazla çikolatayla ‘mola’ vermişler,” dedi.

Nestle, çalınan çikolataların raflarda eksikliğe yol açabileceğini belirterek, “Tüketiciler ne yazık ki Paskalya öncesinde favori çikolatalarını bulmakta zorlanabilir” uyarısında bulundu.

TIR'DAN HALA İZ YOK!

TIR, İtalya’nın merkezi bir bölgesinden çıkıp Polonya’ya doğru yol alıyordu ve güzergâh üzerindeki ülkelerde dağıtım yapılması planlanıyordu. Şirket, çikolataların tam olarak nerede kaybolduğunu açıklamadı ancak aracın ve içindeki ürünlerin hâlâ bulunamadığını belirtti.

Nestle, “Çalınan ürünler Avrupa’daki resmi olmayan satış kanallarına girebilir” uyarısında bulundu. Her çikolatada bulunan benzersiz parti kodları sayesinde ürünlerin izlenebileceğini de ekledi. Yetkililer, bir eşleşme tespit edilirse KitKat’ı bilgilendirecek ve kanıtların uygun şekilde paylaşılacağını duyurdu.

