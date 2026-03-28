ABD borsaları haftayı kayıplarla kapattı. Yatırımcılar, Trump’ın açıklamalarına güvenlerini yitirdikçe endekslerde düşüş ve stagflasyon kaygısı arttı. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını ve bölgede istikrar sağlanmasını bekliyor.

ABD borsaları, Orta Doğu’daki gerilimlerin gölgesinde haftayı sert kayıplarla tamamladı. MarketWatch’un haberine göre, S&P 500 endeksi cuma günü %1,67 değer kaybederek üst üste beşinci haftalık düşüşünü yaşadı. Bu düşüş Mayıs 2022’den bu yana endeksin yedi hafta üst üste gerilediği en uzun negatif seyir olduğunu ortaya koyuyor.

Interactive Brokers Baş Stratejisti Steve Sosnick, Trump’ın İran ile çatışmayı yatıştırma konusundaki açıklamalarına güvenin mart ayındaki kayıpları sınırladığını söyledi. Ancak Sosnick, çatışmanın uzamasıyla yatırımcıların çözüm görmedikleri için endişelenmeye başladığını belirtti. BMO Wealth Management Baş Stratejisti Carol Schleif ise sürecin piyasalar üzerinde psikolojik olarak yıpratıcı etkisi olduğunu vurguladı.

Barclays analistleri, sürekli değişen açıklamalar ve haber akışının Başkan Trump’ın piyasayı toparlama yeteneğini sarstığını ifade etti. StoneX Piyasa Analisti Fawad Razaqzada, yatırımcıların artık açıklamaları olduğu gibi kabul etmediğini, somut kanıt beklediklerini ve bazı pozisyonlarını buna göre değiştirdiklerini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise Trump’ın ABD ekonomisini güçlü ve iş dünyası dostu tutmaya devam ettiğini savundu.

Orta Doğu’daki gerilimler petrol fiyatlarını da yukarı çekti. Batı Teksas türü ham petrol (WTI), cuma günkü kapanışta %7,09 artışla varil başına 101 doların üzerine çıktı. Barclays analistleri, petrol şokunun uzaması durumunda stagflasyon riskinin artacağını belirtiyor.

Piyasalar bu kayıplara tepki verirken, Trump İran’a yönelik ültimatomunu ertelemek zorunda kaldı. Cuma günü Dow Jones Sanayi Endeksi %1,73 düşerek “düzeltme” bölgesine girerken, Nasdaq Bileşik Endeksi %2’den fazla değer kaybetti. S&P 500’ün mart ayındaki toplam kaybı %7,4’e ulaştı. Piyasaların “korku endeksi” VIX ise 31 seviyesini aşarak uzun vadeli ortalaması olan 20’nin çok üzerine çıktı.

Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine yeniden açılmasını ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik somut adımların atılmasını bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası