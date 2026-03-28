Tripoli gemisi, 3 bin 500 askerle Orta Doğu'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Tripoli gemisinin 3.500 denizci ve deniz piyadesiyle Orta Doğu’ya ulaştığını açıkladı. Gemide nakliye ve taarruz uçakları ile amfibi hücum unsurları da yer alıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD denizcileri ve deniz piyadelerinin USS Tripoli (LHA 7) gemisiyle 27 Mart'ta Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, America sınıfı amfibi hücum gemisinin, yaklaşık 3.500 Denizci ve Deniz Piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz savaş uçakları ile amfibi hücum ve taktik unsurları taşıdığı belirtildi. Geminin, Tripoli Amfibi Hazırlık Grubu / 31. Deniz Piyade Sefer Birliği'nin amiral gemisi olarak görev yaptığı vurgulandı.

ABD Merkez Komutanlığı'nın sorumluluk alanında başta Orta Doğu olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Asya'nın bazı bölgeleri yer alıyor.

