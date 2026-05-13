Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Tedavi altına alınan Kaynarca’nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve kısa süre içinde taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Oktay Kaynarca, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun sabah saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken hayranları da endişelendi. Gazeteci Akif Yaman’ın özel haberine göre Kaynarca’nın gıda zehirlenmesi geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi, Adanalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi birçok projede yer alan Oktay Kaynarca, kariyerine hem televizyon hem de dijital platform projeleriyle hız kesmeden devam ediyor. Şu sıralar ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programının sunuculuğunu üstlenen ünlü isim son olarak üzen bir haberle gündeme geldi.

Oktay Kaynarca hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu belli oldu

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Oktay Kaynarca’nın yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

TABURCU OLACAK

Doktor kontrolünde tedavisi sürdürülen Kaynarca’nın kısa süre içinde taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.

Ünlü oyuncudan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada hayranları peş peşe geçmiş olsun mesajları paylaşarak Kaynarca’ya destek verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası