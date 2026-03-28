Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki çayları için yeni bir düzenleme getirdi. Artık ürün ambalajlarında demleme talimatları zorunlu olacak; su miktarı, çay ölçüsü ve bekletme süresi açıkça yazılacak.

SU MİKTARI, ÇAY ÖLÇÜSÜ, BEKLETME SÜRESİ...

Uygulama kapsamında, üreticiler ürün etiketlerinde su miktarı, kullanılacak çay ölçüsü ve bekletme süresi gibi detayları belirtmek zorunda olacak. Örnek bir etikette, “200 ml kaynar suyun üzerine bir yemek kaşığı ilave edilerek 3-4 dakika bekletilmesi tavsiye edilir” gibi ifadeler yer alacak.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Yeni düzenlemeyle birlikte, her ambalajda yer alacak hazırlama talimatı sayesinde vatandaşımız en sağlıklı tüketim yöntemine doğrudan ulaşacak" ifadesi yer aldı.

YANLIŞ KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemenin amacı, tüketicilerin bitki çaylarını doğru şekilde hazırlamasını sağlamak ve yanlış kullanımın önüne geçmek olarak açıklandı.

Ayrıca tüketicilerin şüpheli durumları 'Güvenilir Gıda' mobil uygulaması üzerinden bildirebileceği hatırlatıldı.

