Fenerbahçe Beko'nun eski milli basketbolcusu Bobby Dixon, Olympiakos yenilgisinin ardından sert açıklamalar yapan Ergin Ataman'ı eleştirerek "Çok fazla ağlıyor" yorumunu yaptı.

Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki olaylı derbide Olympiakos, konuk olduğu Panathinaikos'u 101-94 mağlup etti.

PARKE KARIŞTI

Gergin geçen karşılaşmada Panathinaikos'un ABD'li oyun kurucusu Kendrick Nunn ile Olympiakoslu basketbolcu Tyler Dorsey arasındaki gerginlik, diğer oyuncuların katılması nedeniyle büyüdü. Oyuncular arasında yaşanan arbedede Dorsey'in forması yırtıldı. Gerginlik sonrası Nunn ve Dorsey, diskalifiye edildi.

ATAMAN TEKNİK FAUL ALDI

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ise Cedi Osman'a yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. İtirazlarına devam eden Ergin Ataman'a sahaya girmesi nedeniyle teknik faul verildi.

Bobby Dixon

"TAM BİR KOMEDİ VARDI"

Maçın ardından hakemlere sert sözlerle tepki gösteren Ergin Ataman, "Siz gazetecilere Olympiakos ile oynadığımızda olan biten her şey hakkında bir soru sormak istiyorum. Dorsey ve Walkup Milli Takım’da birlikte oynayabiliyor mu? Hayır. Peki ya Yunanistan Ligi maçlarında? Vezenkov Yunanistan milli takımında değil Bulgaristan milli takımında oynuyor ama Yunan sayılıyor. Yani biz bu üç isme, artı altı yabancıya ve üç hakeme karşı mücadele ettik. Ortada tam bir komedi vardı." diye konuştu.

"DAHA İYİ KOÇLUK YAP"

Instagram'dan Ergin Ataman'ın açıklamaları hakkında yorum yapan Fenerbahçe ve A Milli Basketbol Takımı'nın eski yıldızı Bobby Dixon, "Çok fazla ağlıyor. Ne zaman istediği sonucu elde edemese orada bir problem buluyor. Daha iyi koçluk yap" ifadelerini kullandı.

