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İzmir'de paraşüt eğitmeninin gökyüzündeki evlilik teklifi olay oldu

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Gündem Haberleri

İzmir'de yaşayan bir paraşüt eğitmeni, sevgilisine sürpriz evlenme teklifi etti. Selçuk'ta birlikte atlayış yapan çiftin gökyüzündeki halleri sosyal medyada viral oldu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde serbest paraşüt eğitmeni olan bir kişi, sevgilisine bir sürpriz hazırladı. Paraşütle atlayan ikili hayatlarında unutamayacakları anlar yaşadı.

YÜZÜK KUTUSU GÖZYÜZÜNE SAVRULDU

Paraşüt eğitmeni gökyüzünde süzülürken birden kırmızı bir yüzük kutusu çıkardı ve sevgilisine gösterdi. Kız arkadaşı şaşkınlık içinde evlilik teklifine birçok kez 'evet' dedi.

Tam yüzüğü göstermek isterken birden kutu ellerinin arasından kayarak boşluğa doğru süzüldü.

İzmir'de paraşüt eğitmeninin gökyüzündeki evlilik teklifi olay oldu - 1. Resim

YERE İNDİĞİNDE YÜZÜĞÜ UZATARAK TEKLİF ETTİ

Kız arkadaşının üzüntüsünü gören paraşüt eğitmeni, sürprizin ardından yaptığı şakayı daha fazla uzatmadan iniş yaptı.

Yere indiklerinde genç kadını bir sürpriz daha bekliyordu. Gerçek yüzük kutusu geldi ve paraşüt uzmanı kız arkadaşının önünde diz çökerek yeniden evlenme teklifi etti.

Genç çiftin bu anları sosyal medyada viral oldu.

İzmir'de paraşüt eğitmeninin gökyüzündeki evlilik teklifi olay oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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