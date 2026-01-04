İzmir Aliağa'dan Yalova'ya seyir halinde olan 'QENDIL' isimli 249 metre boyundaki boş vaziyette bulunan tanker, Çanakkale Bozcaada önlerine karaya oturdu. Geminin kurtarılması için ekipler bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Yalova’ya seyir halindeyken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturduğu bildirilen 'QENDIL' isimli tanker için kurtarma çalışması başlatıldı.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden(KEGM) yapılan açıklamaya göre, 249 metre boyundaki ve boş durumda bulunan tanker için Kıyı Emniyeti’ne bağlı KURTARMA-10 ve KURTARMA-16 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Şiddetli lodosun etkili olduğu bölgede geminin güvenliğinin sağlanması ve muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

LODOS DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ege ve Marmara Denizi’nde etkisini artıran lodos, deniz ulaşımında zaman zaman aksamalara neden oluyor. Yetkililer, özellikle Bozcaada ve çevresinde rüzgarın etkili olduğunu, bu durumun gemilerin manevra kabiliyetini zorlaştırabileceğini belirtti.

