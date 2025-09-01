Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jandarmayla tartışması gündem olmuştu! AK Partili Hasan Özılgın görevinden istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın'ın denetim yapan jandarmayla yaşadığı tartışma gündem olmuştu. Görevinden istifa eden Özılgın, "Kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Eskişehir'de istenmeyen görüntüler kaydedilmişti. AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

GÖRÜNTÜLER 2 AY ÖNCE KAYDEDİLMİŞ

Beylikova Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtilen konuyla ilgili dün açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaklaşık 2 ay önce yaşanan olaya ait görüntülerin Zafer Bayramı'nın kutlanması gereken bir günde yayınlanmasının art niyetli olduğunu ve ilçe başkanının görevden alınmadığını belirtmişti.

İSTİFA ETTİ

AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, bugün sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özılgın, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"KİŞİNİN KEYFİ TUTUMUYLA İLGİLİ BİR SORUN"

Beklenen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Birkaç gün önce kamuoyuna da yansıyan şekilde jandarma kontrol noktasında jandarma personeli ile yaşadığımız bir tartışma olmuştu. Bu konuyla ilgili ilçe başkanlığı yapıyor olmam sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur.

"KULLANDIĞIM DİLİ VE ÜSLUBU TASVİP ETMİYORUM"

Yaşanılan tartışmada hiçbir şekilde siyasi kimliğimden bahsetmedim. Buna rağmen orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum. 24 yıldır vatandaşına hizmetkar olmayı şiar edinmiş bir siyasi partinin ve dünya liderinin teşkilatında görev alıyor olmamın sorumluluğu altında, davama ve liderime duyduğum hürmet nedeniyle bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da her platformda AK Parti davasının hizmetkarı olmaya devam edeceğim" 

