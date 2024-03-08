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Kadınlar gününde korkunç olay! Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadınlar gününde korkunç olay! Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde korkunç olay... Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü.

8 Mart'ta kadın cinayeti haberi Adana'dan geldi... Dünya Kadınlar Günü'nde başhekim yardımcısı olarak çalışan Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü.

8 MART'TA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak çalışan Balkan, Çukurova'da yaşayan annesini ziyaret için Adana'ya gelmişti.
 
Kadınlar gününde korkunç olay! Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü - 1. Resim
İddiaya göre bir yıl önce boşandığı astsubay olan eski eşi Seçkin E. tarafından Balkan, annesinin oturduğu apartmanın önünde kurşun yağmuruna tutuldu. 
Kadınlar gününde korkunç olay! Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü - 2. Resim
 
Ağır yaralanan Balkan, kanlar içinde yere yığılırken, Seçkin E. olay yerinden kaçtı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kadınlar gününde korkunç olay! Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü - 3. Resim

KATİL POLİSTEN KAÇAMADI 

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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