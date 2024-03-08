Kadınlar gününde korkunç olay! Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde korkunç olay... Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü.
8 Mart'ta kadın cinayeti haberi Adana'dan geldi... Dünya Kadınlar Günü'nde başhekim yardımcısı olarak çalışan Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü.
8 MART'TA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı