Kadınlar gününde korkunç olay! Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından öldürüldü

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak çalışan Balkan, Çukurova'da yaşayan annesini ziyaret için Adana'ya gelmişti.

İddiaya göre bir yıl önce boşandığı astsubay olan eski eşi Seçkin E. tarafından Balkan, annesinin oturduğu apartmanın önünde kurşun yağmuruna tutuldu.

Ağır yaralanan Balkan, kanlar içinde yere yığılırken, Seçkin E. olay yerinden kaçtı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL POLİSTEN KAÇAMADI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.