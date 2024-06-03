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Kahramanmaraş'ta 'köpek kostümlü' gösteri! 'Saldırgan köpek sorunu'na böyle çözüm aradı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başıboş saldırgan köpeklerin sorunu günbegün artıyor. Vatandaşların canını tehlikeye atan başıboş saldırgan köpeklerin 'uyutulması' gündemde yerini alırken sözde hayvanseverler, 'patilerin korunması' adına gösterilere başladı. Kahramanmaraş sokakları ilginç görüntülere sahne oldu.

Yıllardır insanlara korku dolu anlar yaşatan bazısını hayattan koparan bazısını ise yaralayıp sakat bırakan başıboş köpek sorununa sunulan çözüm önerisi sözde hayvanseverlerin ilginç şovlarıyla karşılandı. Sosyal medyada yayılan trajikomik görüntülerin ardı arkası kesilmezken Kahramanmaraş'taki hayvan koruma derneği akılalmaz bir gösteriye imza attı.

Kahramanmaraş'ta 'köpek kostümlü' gösteri! 'Saldırgan köpek sorunu'na böyle çözüm aradı - 1. Resim

'KÖPEK'LİĞE ÖZENDİ

Dernek üyelerinden bir adamın köpek kostümü giyerek Kilis'in işlek bir caddesinde havlayarak ağlaması sosyal medya gündemine oturdu. Şahsın, "Beni yok edeceksiniz. Allah'ım..." diyerek haykırması görenlere şaşkınlık yaşattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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