Zam pazarlığında yeni gelişme: Memurların gözü artık Hakem Heyeti'nde!

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Kamu işveren tarafı memur zammı için hakem heyetine başvurdu.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi

Memurlar ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam isterken, hükümetin teklifi, talebin altında bulundu.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

2012’den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden üçü Hakem Heyeti'nde sonuçlandı.

Heyet iki seferde hükümetin zam teklifini hiçbir değişiklik yapmadan kabul etti. Bir keresinde yüzde 0,5'lik artışa karar kıldı.

2012 yılı için hükümetin yüzde 3.5+4’lük teklifinin kabul edilmemesi üzerine gidilen heyet, yüzde 4+4 zamma karar verdi. Aynı kararda, 2013 için ise hükümetin yüzde 3+3 teklifi heyette kabul gördü.

AYNEN KABUL EDİLMİŞTİ

Hakem Heyeti'ne gidilen ikinci dönem 2020-21’de de hükümetin yüzde 4+4 ve 3+3 teklifleri aynen kabul edildi.

2023'teki 7. dönem görüşmesi de Hakem Heyeti'yle sonuçlandı ve heyet hükümetin zam teklifini aynen kabul etti. Hükümetin teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için %6+5'ti.

Fakat iki yılda da enflasyon bu orandan çok daha yüksek geldiği için bu iki yılda memurlara enflasyon farkı zammı yapıldı.