Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kapalı Çarşı esnafına otoparkta pusu kuruldu, iş adamı hayatını kaybetti

    Başakşehir’de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Kapalı Çarşı esnaflarından Abdülkadir Altuğrul olduğu öğrenildi.

    Kapalı Çarşı esnafına otoparkta pusu kuruldu, iş adamı hayatını kaybetti
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi. Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

    Kapalı Çarşı esnafına otoparkta pusu kuruldu, iş adamı hayatını kaybetti

    Öte yandan, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kapalı ÇarşıSaldırıBaşakşehir
    Haberler > Gündem > Kapalı Çarşı esnafına otoparkta pusu kuruldu, iş adamı hayatını kaybetti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ömer Çelik 'dakikada 10 çocuk ölüyor' dedi, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı - GündemÖmer Çelik 'dakikada 10 çocuk ölüyor' dedi, canlı yayında gözyaşlarını tutamadıBlinken, Bakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek - GündemBlinken, Bakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşecekAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Süper Kupa ve Can Atalay açıklaması - GündemAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Süper Kupa ve Can Atalay açıklamasıCevdet Yılmaz'dan İsias Oteli davasında "yargıya güven" mesajı - GündemCevdet Yılmaz'dan İsias Oteli davasında "yargıya güven" mesajıİzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı (5 Ocak 2024) - Gündemİzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı (5 Ocak 2024)5 Ocak Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı - Gündem5 Ocak Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak? - Gündem2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak?Marmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti? - GündemMarmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti?'Hamile kadını öldüreni idam etmeliyiz!' - Gündem'Hamile kadını öldüreni idam etmeliyiz!'Seçil Erzan'ın kuzeniyle mesajlarında dikkat çeken Fatih Terim detayı - GündemSeçil Erzan'ın kuzeniyle mesajlarında dikkat çeken Fatih Terim detayı
    Sonraki Haber Yükleniyor...