Karabük'te 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

24 Aralık 2023 18:22 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 18:25

Yenimahalle Nizamı Cedit Caddesi'ndeki evine işten gelen Emir Albayrak, zile bastığında kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdi.

Ailesini evde baygın halde bulan Albayrak, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Hasan, Hacer, Meriç ve Harun Berat Albayrak ile Hanife Durak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.