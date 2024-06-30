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Karabük'te evlenen damat ve geline kilogramı 300 bin TL olan baharat hediye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karabük&#039;te evlenen damat ve geline kilogramı 300 bin TL olan baharat hediye edildi
Safran, Düğün Takısı, Karabük, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Türkiye'nin gözdesi safran, düğün takısı oldu. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın kilogramı 300 bin TL.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen safran, bu kez düğün takısı oldu. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan ve kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.

Karabük'te evlenen damat ve geline kilogramı 300 bin TL olan baharat hediye edildi - 1. Resim

TAKI OLARAK SAFRAN TAKILDI

Safranbolu'da dünya evine giren Yunus ve Neslihan Basançelebi'nin düğünlerine katılan damadın arkadaşı Ersin Cebeci, çifte düğün takısı olarak safran taktı.

Cebeci, dünya evine giren çiftlere; safranın antidepresan özelliği olduğunu, günlük hayatta ve evliliğin stresinden uzaklaşarak sağlık ve mutluluk diledi.

Karabük'te evlenen damat ve geline kilogramı 300 bin TL olan baharat hediye edildi - 2. Resim

KİLOSU 300 BİN TL

Her derde deva Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran; akciğer hastalıkları, solunum yolu, öksürük, ateş düşürücü, iştah dengeleyici, kanserli hücreler, cilt hastalıkları, stres, depresyon, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlara iyi geliyor.

Safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

Karabük'te evlenen damat ve geline kilogramı 300 bin TL olan baharat hediye edildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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