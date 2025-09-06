Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karadeniz Ereğli&#039;de denize girmek yasaklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize girmek yasaklandı. 

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 Eylül 2025 tarihinde güvenlik amacıyla ilçede denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için yasağa uymalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da! Valilik binasının açılışı yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da! Valilik binasının açılışı yapıldı - GündemErdoğan, Malatya Valilik binasının açılışını yaptıYenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 3 sanık için tahliye kararı - GündemYenidoğan Çetesi davasında 3 tahliye!Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden cezaevine giriyor - GündemAlaattin Köseler'e yeniden tutuklama kararıTürkiye’nin sanayi üssüne can damarı: Körfezray - GündemTürkiye’nin sanayi üssüne can damarı: Körfezrayİstanbul'da sağanak trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı - Gündemİstanbul'da sağanak trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştıCHP'ye kayyım atanırsa ne olacak? Özgür Özel'den açıklama: 6 gün durur - GündemÖzel'den kayyım açıklaması: 6 gün durur
Sonraki Haber Yükleniyor...