Karadeniz'de ayçiçek yağı yüklü gemiye saldırı!
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de kıyılarımızdan 80 mil açıkta ayçiçek yağı yüklü bir geminin saldırıya uğradığını açıkladı. Geminin Sinop'a doğru seyir halinde olduğu bildirildi.
Özetle
Karadeniz açıklarında MIDVOLGA-2 adlı bir gemi saldırıya uğradı.
- MIDVOLGA-2, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyordu.
- Saldırı, kıyılarımızdan 80 mil açıkta gerçekleşti.
- Gemide 13 kişi bulunuyor ve bunların hepsi sağlıklı.
- Geminin yardım talebi yok.
- MIDVOLGA-2, makineleri ile Sinop'a doğru seyrediyor.
Karadeniz açıklarında bir gemi saldırıya uğradı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin Rusya'dan Gürcistan’a seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını duyurdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir."
