Karın keyfini çıkarmak için Kartepe'ye giden vatandaşlar, hayatının şokunu yaşadı. ATV turu düzenleyen şahıslar, tartıştıkları vatandaşlara çocuk ve kadınların yanında saldırdı. Çocuklar gözyaşlarına boğulurken, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli'nin turizm bölgesi Kartepe'de mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahasında; iddiaya göre ATV işletmecileri ile ATV turu için gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

KAVGAYA ARKADAŞLARINI DA ÇAĞIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı. Diğer çalışanların da gelmesiyle tartışma büyüdü. ATV turu düzenleyen şahıslar 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

