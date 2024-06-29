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Kontrolden çıkan cip polis aracına çarptı: Yaralı polisler var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan cip polis aracına çarptı: Yaralı polisler var
Polis Otosu, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da kontrolden çıkan cip polis aracına çarptı. Kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan cip sürücüsü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan cipin polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si polis 3 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kaza, Yıldızhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile Caddesi’nde seyir halinde olan Aslan A. yönetimindeki 19 ADY 154 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 19 A 7672 plakalı resmi polis ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis otosu park halindeki iki otomobile çarparken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Kontrolden çıkan cip polis aracına çarptı: Yaralı polisler var - 1. Resim

YARALI POLİSLER VAR

Kazada polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile Ömer Çelik (47) yaralandı. Yaralı polisler ve vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan cip polis aracına çarptı: Yaralı polisler var - 2. Resim

CİP SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan cip sürücüsü Aslan A.'nın kullandığı araç, TOKi konutları yakınlarında park halinde bulundu.

Kontrolden çıkan cip polis aracına çarptı: Yaralı polisler var - 3. Resim

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

,Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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