Kuaförlerden 'pazar tatili' tepkisi: Maddi zorluğu büyütecek bir karar

Kuaförler “En çok iş yapacağımız günde kapalıyız” diyerek pazar günü yasağının kaldırılmasını istedi.

İstanbullu kuaförlerden 'pazar' tepkisi: Hem bizi hem düğünü olanları mağdur ediyorsunuz

İstanbullu kuaförlerden 'pazar' tepkisi: Hem bizi hem düğünü olanları mağdur ediyorsunuz

Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik, Dayanışma ve Kalkınma Derneği (AKGU-DER) üyeleri haftada bir gün kapalı olma uygulamasına tepki gösterdi.

AKGU-DER Yönetim Kurulu Başkanı Hesna Korgan ve meslektaşları Ankara’da Ulus Meydanı’nda yaptıkları açıklamada, pazar günleri kapanma mecburiyetinin birçok kuaförün ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına ve işletmelerin ayakta durmasını tehdit eden durumlarla karşı karşıya kalmasına neden olacağı dile getirildi.

"MADDİ ZORLUĞU BÜYÜTECEKTİR"

Uygulamanın sadece işletme sahiplerini değil aynı zamanda personeli de olumsuz etkilediğini dile getiren Korgan “Gelir kaybı çalışanların maaşlarının kira ve fatura giderlerinin sigorta primlerinin düzenli ödenememesi durumunu ortaya çıkaracak ve maddi zorluğu büyütecektir. İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini ve ekonomik canlılığı da artıracaktır” dedi.