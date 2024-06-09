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Kurban Bayramı öncesinde 'bu kadarı da vicdansızlık' dedirten şeker operasyonu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı öncesinde denetlemeleri artıran Gaziantep Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 5 ton tarihi geçmiş, bozulmuş şekerleme ile kuruyemiş ele geçirdi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde bayram öncesi piyasaya sürülmek istenen 5 ton 50 kilo tarihi geçmiş ve bozulmuş şekerleme ile kuruyemiş ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilirken olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

TARİHİ GEÇMİŞ VE BOZULMUŞ ŞEKER İLE KURUYEMİŞ

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi pek çok noktada denetimlerini artırdı. Ekiplerin denetimleri kapsamında şüpheli bir iş yerine baskın yapıldı. Söz konusu iş yerinde ekiplerin yaptığı aramalarda bayram öncesi piyasaya sürülmek istenen 5 ton 50 kilo tarihi geçmiş ve bozulmuş şekerleme ile kuruyemiş ele geçirildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bugün yapmış olduğumuz denetimlerde ele geçirilen 5 ton 50 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk şekerleme ile kuruyemiş imha edildi. Vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini suistimal edenlere geçit yok" ifadelerine yer verdi.

Ele geçirilen tarihi geçmiş şekerleme ve kuruyemiş imha edilirken olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kurban Bayramı öncesinde 'bu kadarı da vicdansızlık' dedirten şeker operasyonu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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